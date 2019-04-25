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Batman'da Suriyeli 300 çocuk piknikte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Batman'a yerleşen ve kendileri için açılan Batman Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli 300 çocuk için Kıra Dağı mesire alanında etkinlik düzenlendi

Batman Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli 300 çocuk için piknik düzenlendi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Batman'a yerleşen 300 çocuk için eğitim gördükleri Batman Geçici Eğitim Merkezince, Beşiri ilçesi Kıra Dağı mesire alanında etkinlik gerçekleştirildi.

Mesire alanındaki parkta çocuklar, ip atladı, halay çekti, bağlama eşliğinde ülkelerine ait yöresel şarkı ve türküleri seslendirdi, günün sonunda da mangal keyfi yaptı.

Batman Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Gazal, ilk olarak geçen yıl yaptıkları etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim merkezinde 300'ü aşkın Suriyeli öğrenci ve 50 öğretmen olduğunu belirten Gazal, "Çocuklar Suriye'deki iç savaştan kaçıp buraya gelmişler. Bir nebze olsun sevinsinler, eğlensinler, patırtı ve gürültüden uzaklaşsınlar diye onları kuş sesleri arasına, Kıra Dağı'na getirdik. Onlar kadar bizler de sevindik." dedi.

Suriye'nin Şam kentinden gelen Muslih Musa, unutamayacağı bir gün yaşadıklarını söyledi.

"Ülkemizde bir savaş oldu. Mülteci olarak Türkiye'ye geldik." diyen Musa, "Bugün de bizim için bir piknik organize ettiler. Burada stres attık, eğlendik, şarkı söyledik, yemek yedik, gezdik, oyunlar oynadık. Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Suriyeli Mira Davey ise ilk defa bu kadar eğlendiğini dile getirdi.

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Batman öğrenci savaş Suriye

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