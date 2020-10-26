HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Batman’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda farklı dönemlere ait 23 adet tarihi eser ele geçirildi.Batman merkez ve Sason ilesinde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi eserlerin olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Batman’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda farklı dönemlere ait 23 adet tarihi eser ele geçirildi.
Batman merkez ve Sason ilesinde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi eserlerin olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 adet değişik dönemlere ait tarihi eser ele geçirdi. Olay ile ilgisi bulunan şahıslara hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler ise Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Bursa'da inanılmaz olay!Bursa'da inanılmaz olay!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Suç örgütü liderine operasyon! İstanbul'da lüks otelde yakalandı
Suç örgütü liderine operasyon! İstanbul'da lüks otelde yakalandı
Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı
Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüse karşı yeni kısıtlama kararları mı alınacak? Kritik toplantı
İstanbul'da kritik toplantı
Bursa'da inanılmaz olay! Otların arasında uyuya kaldı, üzerine kepçeyle toprak attılar
Bursa'da inanılmaz olay!
Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.