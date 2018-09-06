Batman'da tarihi eser operasyonu

Batman aralarında iki küpün de bulunduğu 106 parça tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında iki küp ve bir dedektörün de olduğu 106 parça tarihi eser bulundu.
Olay ile ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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