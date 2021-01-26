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Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı

26.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 15 yaralı

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri karayolunda, Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı.

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri karayolunda, Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Batman-Beşiri karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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