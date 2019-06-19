Batman'da telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da bir iş yerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşı Mahallesi'nde Cemal Geyik'e ait iş yerinde gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, iş yerinde kimsenin olmadığını fark eden kişinin, etrafına baktıktan sonra vitrindeki 3 cep telefonunu alarak pantolonunun cebine koyduğu ve buradan hemen ayrıldığı görülüyor.

Görüntüleri izleyen Geyik, durumu polise bildirdi. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Geyik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süreliğine yan tarafta bulunan arkadaşının iş yerine gittiğini, döndüğünde 3 cep telefonun çalındığını fark ettiğini söyledi.

Polislerin gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Geyik, "Talebimiz bunların yakalanması ve caydırıcı cezaların verilmesi." dedi.

