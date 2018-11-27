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Batman'da terör operasyonu: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 19:21 | Son Güncelleme

Batman'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristin kaldığı eve güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi - "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis şehit düştü

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman operasyon

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