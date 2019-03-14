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Batman’da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Batman’da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı güneş paneli ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sason ve Kozluk ilçesi sınırında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Batman’da terör operasyonu

Batman’da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı güneş paneli ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sason ve Kozluk ilçesi sınırında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 2 adet güneş paneli, 1 adet 18 kilogram tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 6’lı pil bloğu, 1 litre mazot ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildiği öğrenildi.

Batman’da terör operasyonu

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