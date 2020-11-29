HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da terör operasyonu: 30 gözaltı

Batman’da terör operasyonu: 30 gözaltı

29.11.2020 15:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.Batman Emniyet Müdürlüğünce merkez ve Kozluk ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüNÜN talimatları doğrultusunda hareket eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğünce merkez ve Kozluk ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüNÜN talimatları doğrultusunda hareket eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü talimatları doğrultusunda Kobani olaylarında ilimizde meydana gelen yasa dışı toplumsal olaylara ilişkin elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 30 şüpheli şahsa yönelik 27-28 Kasım 2020’da saat 06.00 itibarı ile yapılan eş zamanlı Şehit Birol Öztekin-2 Operasyonu’nda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal suç unsuru fotoğraf ve doküman, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 1 adet AK-47 marka Kaleşnikof uzun namlulu tüfek ele geçirilmiş, ayrıca bugün Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
İşte bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısıİşte bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Sokağa çıkma yasağında kazı yaparken yakalandılar

RTÜK'ten Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri için inceleme

RTÜK'ten tepki çeken sözler için inceleme

Dave Prowse: Darth Vader aktörü hayatını kaybetti

İngiliz aktör hayatını kaybetti!

Kayınpederinin önce evini kurşunladı, sonra baklavayla zehirledi

Kayınpederinin önce evini kurşunladı, sonra baklavayla zehirledi

MSB duyurdu! Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

İşte bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli koronavirüs aşısı, hayvan deneyleri aşamasına geldi

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli aşısında sevindiren gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.