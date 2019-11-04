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Batman’da terör operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

Batman’da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmada, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatını itibarsızlaştırmak ve protesto etmek amacıyla terör örgütü ideolojisini övücü ve destekleyici mahiyette, halkı kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda yakalandığı belirtildi.İşlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahıslardan 1’i adli kontrolle serbest kalırken, 3 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmada, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatını itibarsızlaştırmak ve protesto etmek amacıyla terör örgütü ideolojisini övücü ve destekleyici mahiyette, halkı kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda yakalandığı belirtildi.
İşlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahıslardan 1’i adli kontrolle serbest kalırken, 3 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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