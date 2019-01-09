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Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

Batman'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Batman’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'ın ildeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Bu çalışmalar kapsamında çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve irtibatlı bulunan DEAŞ terör örgütü adına elemen temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında olan ve halen tutuklu bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk grubuna bağlı Tevhid Gemisi ve Tevhid Kitabevi çatısı altında faaliyet gösteren biri yabancı uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7,65 çapında 13 fişek, 74 av tüfeği fişeği, 45 milimetre çapında 10 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

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