HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da terör örgütü PKK’yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı

Batman’da terör örgütü PKK’yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı

17.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya elaman temin eden, örgüte silah, maddi finans temininde bulunan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi yakalanarak göz altına alındı.Terör örgütü PKK/KCK’ya çeşitli şekillerde destek veren ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “Batman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne elaman temin ettiği, örgüt mensupları ile irtibat ve iltisaklı olduğu, örgüte finans ve malzeme temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli, ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; sahte kimlik kartı, PKK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya elaman temin eden, örgüte silah, maddi finans temininde bulunan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi yakalanarak göz altına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK’ya çeşitli şekillerde destek veren ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “Batman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne elaman temin ettiği, örgüt mensupları ile irtibat ve iltisaklı olduğu, örgüte finans ve malzeme temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli, ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; sahte kimlik kartı, PKK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde tersine dönebilir'Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde tersine dönebilir'
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: AFAD duyurdu! Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de korkutan deprem

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde durum tersine dönebilir'

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde tersine dönebilir'

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.