Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PYD/PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce sosyal medya hesapları üzerinden, YPG/PYD/PKK ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmak, terör örgütü ideolojisini övücü ve destekleyici mahiyette, halkta kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

