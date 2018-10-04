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Batman'da terör saldırısı: 4 şehit, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Batman'da terör saldırısı: 4 şehit, 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyona askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman terör saldırısı Valilik

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