Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü 

Arif ARSLAN/BATMAN (DHA)- BATMAN'da bir araya gelen yüzlerce kişi düzenledikleri 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşüyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Batman'daki çeşitli sivil toplum kuruluşun öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü düzenledi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla "Bayrak inmez, ezan susmaz", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yapılan yürüyüşte 2 gün önce Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin şehit olduğu saldırıya tepki gösterilirken, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere de destek mesajı verildi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"İki haftadır çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki eylemine şahit olmaktayız. Günlerdir çaresizce bekleyen ve seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışan bu mazlum ailelerin haklı duruşu kuşkusuz PKK ve zihniyetindeki yapılanmanın halk tarafından itibar görmediğinin en büyük kanıtıdır. Küçük çocukların ailelerinden kopartılarak dağa kaçırılması ve birer ölüm makinesi haline getirilmeleri asla kabul edilemez ve bu şekilde Kürtlerin hakları savunulamaz. Kürtlerin geleceğini çalarak Kürtlere iyilik yaptığını sananların kırk yıldır bu halkı kör bir şiddete kurban ettikleri gün gibi aşikârdır ve sonuçları ortadadır. Yaşanan bunca acı tecrübeye rağmen hala bu savaşta ısrar edenler için daha kaç anne ağlamalı ve daha kaç çocuk kurban edilmelidir. Kulp'ta 7 vatandaşımızın katledilmelerini nefretle kınıyor, Bu kirli savaşın biteceğini biliyor. Ülkemizde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin kazanacağını bir kez daha haykırıyoruz" dedi.