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Batman’da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

12.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan operasyonunda Hasankeyf kırsalında terör örgütü mensuplarının izi sürüldü.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan operasyonunda Hasankeyf kırsalında terör örgütü mensuplarının izi sürüldü. Hasankeyf kırsalı Karakaş Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, dört ayrı noktada bölücü terör örgütüne ait 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ile çok sayıda muhtelif doküman ele geçirildi.

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