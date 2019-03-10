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Batman'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Batman'da trafik kazası: 4 yaralı

Batman'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Hasankeyf istikametine giden Engin Baysal yönetimindeki 51 DP 299 plakalı hafif ticari araç, Suçeken köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Baysal ile araçta bulunan Şilan Güneş (24), Betül Baysal (24) ve Halime Çelikal (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

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