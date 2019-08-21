HABER

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Batman’da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Batman Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Batman Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Süreyya Ana Kız Öğrenci Yurdu önünde Ali Akın yönetimindeki 72 AAG 994 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan Fırat Yavuz, Üveys Görgen, Mustafa Yasar ve Emrah Karataş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1 ölü, 5 yaralıEsad rejiminden İdlib’e saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Esnaf gibi davranan polisler, uyuşturucu şüphelisini yakaladıEsnaf gibi davranan polisler, uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.