Batman'da trafik kazası: 5 yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şehmus Kızar (46) idaresindeki 34 JZ 1765 plakalı otomobil, merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücü ile Behçet Kıza, Menaf Korkut ile 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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