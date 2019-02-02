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Batman’da trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Hasankeyf’ten Batman’a doğru gelen 35 JZ 1765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı.

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hasankeyf’ten Batman’a doğru gelen 35 JZ 1765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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