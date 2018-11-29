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Batman'da trenle ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

BATMAN'da kontrolsüz ve bariyersiz geçitte yolcu treninin, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaklaşık 100 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Batman'da trenle ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da kontrolsüz ve bariyersiz geçitte yolcu treninin, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaklaşık 100 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni, merkeze bağlı Balpınar beldesi girişindeki kontrolsüz ve bariyesiz geçitten geçen 54 RK 052 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan ve ticari araçta sıkışan Ahmet Şen ve Cemil Aydemir, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
'KONTROLSÜZ VE BARİYERSİZ GEÇİTLER VAR'
Birleşik Taşımacılık Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Nusret Basması, Diyarbakır-Batman güzergahındaki kontrolsüz geçişler için önlem alınması gerektiğini belirterek, "Batman-Diyarbakır güzergahında bir çok kontrölüsüz ve bariyersiz geçitler var. Bu konuda belediyelerin tedbir alınmasını talep ediyoruz. Kazanın meydana geldiği yer de kontrölsüz geçit. Plaktorna kurulmasını Demiryolu Genel Müdürlüğü'nden talep ediyoruz" dedi.

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Batman'da trenle ticari araç çarpıştı: 2 yaralıBatman'da trenle ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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