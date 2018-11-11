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Batman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:18 | Son Güncelleme

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen operasyonda 250 gram eroin ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşiltepe ve Huzur mahallelerinde tespit ettikleri ikametler ile şehir merkezinde bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 250 gram eroin, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, tabanca ve ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. H.T, İ.T, A.T, F.A. ve 18 yaşından küçük olduğu belirlenen M.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.T ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Jandarma uyuşturucu operasyonu

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