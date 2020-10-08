HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ayda yaptığı 13 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 aylık dönemde uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik olarak 13 operasyon düzenledi.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ayda yaptığı 13 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 aylık dönemde uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik olarak 13 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda; 55 kilo 620 gram kubar esrar maddesi, 556 gram toz esrar maddesi, 7 kilo 700 gram metamfetamin maddesi, 5 gram eroin maddesi, 36 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 590 TL’ye de el konuldu. Yapılan operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı! Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı!
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz, hazırlıklı olmalıyız
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Kocaeli’de kan donduran dakikalar! Eve girip kadını rehin almaya çalıştı
Kocaeli’de kan donduran dakikalar!
Hava durumuyla ilgili AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Ev kiralarken imzaladı gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı
Ev kiralarken imzaladı gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı! 900 TL 'maske takmama cezası' uygulanacak
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı!
Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı
Rus kanalına konuşan Paşinyan'a canlı yayında şok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.