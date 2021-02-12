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Batman’da uyuşturucu operasyonu

12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman’da jandarma tarafından bir evde ve şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman’da jandarma tarafından bir evde ve şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Batman merkezde bir evde yapılan aramalarda 43 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.
Öte yandan, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şüpheli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 683 gram kubar esrar maddesi ele geçilirken 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Batman’da uyuşturucu operasyonu

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