HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

22.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi. Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 8 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 11,85 gram eroin, 2,33 gram metamfetamin, 207,8 gram esrar, 0,19 gram sentetik kannabinoid, 1 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 kartuş ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 6’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Alırken dikkat edin! Uyarı geldi: Cilt kanseri yaparAlırken dikkat edin! Uyarı geldi: Cilt kanseri yapar
Dizel partikül filtresi, DPF nedir?Dizel partikül filtresi, DPF nedir?

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Türk SİHA'ları 300 bin saat uçuşu geride bıraktı! İsmail Demir: Bu gurur hepimizin

Türk SİHA'larıyla ilgili önemli gelişme: Bu gurur hepimizin

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta yüzde 71.48 azaldı

Türkiye'ye gelen turist sayısı azaldı

Sahte parfüm uyarısı: Cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır

Alırken dikkat edin! Uyarı geldi: Cilt kanseri yapar

Son Dakika: İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde: Önce pis su, şimdi de reçel

Tartıştığı komşusunun kabusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.