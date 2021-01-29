HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Batman’da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

29.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batman’da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Batman’da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Batman’da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 44 kilogram esrar, 5.88 gram toz esrar, 1,09 gram bonzai maddesi, 44 gram metamfetamin, 1.37 gram eroin, 2 adet hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitiyor!
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Koronavirüs, influenza grip vakalarını sıfırladı

Koronavirüs, o hastalıkta vakaları sıfırladı

Köylü- çiftçi yapılandırma ödeme 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman??

Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitiyor!

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oldu! 3 gündür bekliyorlar

10 kilometrelik kuyruk oldu!

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

HDP Esenyurt İlçe Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme

HDP Esenyurt İlçe Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme

Bakan Ersoy'dan sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi

Bakan Ersoy'dan sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.