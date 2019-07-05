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Batman’da yakalanan 4 PKK’lı terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yakalanan 4 PKK’lı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.28 Mayıs tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesinin Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Batman’da yakalanan 4 PKK’lı terörist tutuklandı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yakalanan 4 PKK’lı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Mayıs tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesinin Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 teröristin savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.’nin 4 Ekim 2018’de Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi’nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili oldukları öğrenildi.
Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulunmuştu. Teröristlerin gösterdikleri başka bir yerde de yola tuzaklanan ve içerisine 1 kilogram TNT ile patlatılmaya hazır 12 kilogramlık mutfak tüpü, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcı, farklı bir noktada ise 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

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