Batman’da yakalanan tarihi eser kaçakçısının üzerinden servet çıktı

Batman il jandarma komutanlığına bağlı istihbarat personellerinin sıkı takibi sonucunda yakalanan tarihi eser kaçakçısının üzerinde 100’ü altın olmak üzere 707 adet tarihi eser yakalandı.

Operasyona ilişkin Batman valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde bir şahıstan piyasaya sürmek istediği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 707 adet [688 adet sikke (100 altın, 100 gümüş 477 bakır), 9 adet obje, 2 adet kolye ucu ve 8 adet yüzük] tarihi eser ele geçirilmiş olup; Konuyla ilişkili şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır” denildi.



