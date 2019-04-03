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Batman'da yaralı atmacanın kanadına platin takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

BATMAN'da yaralı halde bulunan atmacanın kırık kanadına veteriner operasyonuyla platin takıldı.

Batman'da yaralı atmacanın kanadına platin takıldı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da yaralı halde bulunan atmacanın kırık kanadına veteriner operasyonuyla platin takıldı.
Batman Orman İşletme Şefliği personeli, yaralı halde buldukları atmacayı Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veterinerler tarafından tedaviye alınan atmacanın sağ kanadında kırıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla atmacanın kanadına platin takıldı. Atmaca, ardından Belediye Hayvan Bakım Merkezinde korumaya alındı.
Batman Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde görevli veteriner Onur Kılıç, özellikle tarla faresi ve yılanların çoğalmasını engellediği için atmacanın tabiattaki varlığının önemine dikkat çekerek, "Bu tür yabani hayvanlar yaralı olarak bulunması halinde Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirilmelidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Batman'da yaralı atmacanın kanadına platin takıldı

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