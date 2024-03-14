Batman'da yeni binanın tabelasına 'büyükşehir' yazıldı, beklenti yükseldi

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelasının ‘Büyükşehir’ kısmı sosyal medyada yapılan ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarının ardından perdeyle kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘Büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır” denildi. Yerel bir gazetenin sahibi Bulut Kutlu ise, "21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Bir miting düzenleyecek. Acaba müjdeyi o mu verecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu.