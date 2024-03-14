VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Batman'da yeni binanın tabelasına 'büyükşehir' yazıldı, beklenti yükseldi

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelasının ‘Büyükşehir’ kısmı sosyal medyada yapılan ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarının ardından perdeyle kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘Büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır” denildi. Yerel bir gazetenin sahibi Bulut Kutlu ise, "21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Bir miting düzenleyecek. Acaba müjdeyi o mu verecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu.

Kanala Ait Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde konuştu: "Başka Ağrı yok, başka Türkiye yok" 09:35

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı! "Benim evimde 12 yıl dost hayatı yaşamışlar" 03:41

İmamoğlu Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı 05:46

Bahçelievler'de yıkım sırasında yandaki binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı; Tuvalet açıkta kaldı 04:22

Kayseri'de 10 dakika süren dolu yolları ve araçların üzerini kapladı 02:10

Bakan Koca'nın mülakatsız ataması gerçekleştirilen kızın babası ile diyaloğu 00:45

Boşandıktan sonra 2 çocuğunun, 'babası' olmadığını öğrendi 03:42

Bakan Yumaklı ile görüşürken bayılan kadına ilk müdahaleyi Milletvekili Arslan yaptı 01:10

Batman'da yeni binanın tabelasına 'büyükşehir' yazıldı, beklenti yükseldi 02:02

Uzmanlar uyarıyor: "İstanbul’un havası giderek kirleniyor" 05:26

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde konuştu: "Başka Ağrı yok, başka Türkiye yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde konuştu: "Başka Ağrı yok, başka Türkiye yok"

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı! "Benim evimde 12 yıl dost hayatı yaşamışlar"

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı! "Benim evimde 12 yıl dost hayatı yaşamışlar"

İmamoğlu Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı

İmamoğlu Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı

Bahçelievler'de yıkım sırasında yandaki binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı; Tuvalet açıkta kaldı

Bahçelievler'de yıkım sırasında yandaki binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı; Tuvalet açıkta kaldı

Kayseri'de 10 dakika süren dolu yolları ve araçların üzerini kapladı

Kayseri'de 10 dakika süren dolu yolları ve araçların üzerini kapladı

Bakan Koca'nın mülakatsız ataması gerçekleştirilen kızın babası ile diyaloğu

Bakan Koca'nın mülakatsız ataması gerçekleştirilen kızın babası ile diyaloğu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.