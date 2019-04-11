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Batman'da yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Batman-Silvan kara yolunda 4 gün önce oluşan obruğun kapatıldığı bölgede yeni bir obruk belirlendi

Batman'da 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk oluştu.

Batman-Silvan kara yolunda 4 gün önce 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğinde obruk oluşan bölgede 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk olduğunu fark eden Bıçakçı köyü sakinleri, durumu jandarmaya iletti.

Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri kara yolunu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğun oluştuğu bölgeyi toprakla doldurdu.

Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bıçakçı köyü sakinlerinden Mehmet Can Ediz, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

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Batman obruk Silvan

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