HABER

Batman'da yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:27 | Son Güncelleme

Batman-Silvan kara yolunda geçen ay iki kez oluşan obruğun kapatıldığı bölgede yeni bir obruk tespit edildi

Batman'da 3 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde yeni bir obruk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Batman-Silvan kara yolundaki Bıçakçı köyü yakınlarında obruk olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya iletti.

Olay yerine gelen jandarma ve Karayolları ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğu toprakla doldurdu.

Köy sakinlerinden Mustafa Şengül, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahalede bulunan ekiplere teşekkür etti.

Bıçakçı köyünde 7 Nisan'da 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğinde obruk oluşmuş, 11 Nisan'da da 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk tespit edilmişti.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Ağlara takılan pelikanı jandarma ekipleri kurtardıAğlara takılan pelikanı jandarma ekipleri kurtardı
GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralıGÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Bıçakçı Köyü Kozluk obruk Silvan

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.