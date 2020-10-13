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  4. Batman’da yol yapım ekibine saldırı, asfalt makinesini yakmaya çalıştı

Batman’da yol yapım ekibine saldırı, asfalt makinesini yakmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Batman’da asfalt çalışması gerçekleştiren ekip, saldırıya uğradı.

Batman’da asfalt çalışması gerçekleştiren ekip, saldırıya uğradı. Asfalt makinesini yakmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, asfalt çalışması gerçekleştiren belediye ekibine bir kişinin saldırdığını söyledi. Saldırıda bir görevlinin yaralandığını ve asfalt dökme makinesinin yakılmak istendiğini aktaran Vali Şahin, "Maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. 1 hafta kadar önce finişer makinemize bir kundaklama girişimi oldu. Gecen akşam da ekiplerimize fili saldırı gerçekleşti, saldırganı yakaladık. Mahkeme tarafından tutuklandı saldırgan. Bunlar hizmeti engellemeye çalışan bölge insanı perişan olsun hizmet gitmesin çamurun, tozun, toprağın içerisinde yaşasın isteyen ve kendini halkın temsilcisi gören çarpık zihniyetin tezahürleri ama biz bunlara pabuç bırakmayacağız. Hizmet etmekten geri durmayacağız. Herkese hak ettiği şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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