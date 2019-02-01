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Batman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

Batman’da iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 10 kişi yaralandı.Olay, Hasankeyf yolu Suçeken köyü mevkinde meydana geldi.

Batman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralı

Batman’da iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Olay, Hasankeyf yolu Suçeken köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JL 0960 plakalı kamyonet sürücüsü Köksel Öztunç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BNE 185 plakalı otomobil ve 06 ABB 437 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olayda, Öztunç ile birlikte otomobilde bulunan Ramazan, Yasemin, Ayşe Şebin, Mira, Hüsniye, Bahar ve Hamdiye Torlak, 06 ABB 437 plakalı kamyonette bulunan Süleyman ve Abdullah Sağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralı

Batman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralı

Batman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralı

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