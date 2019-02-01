Batman'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Batman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Ramazan Torlak idaresindeki 34 BNE 185 plakalı otomobil, Batman Hasankeyf kara yolunda karşı yönden gelen Süleyman Sağır'ın kullandığı 06 ABB 437 plakalı kamyonetle çarpıştı. Köksel Öztunç yönetimindeki 34 JL 0960 plakalı kamyonet de Sağır'ın kullandığı araca arkadan vurdu.
Kazada, sürücüler ile Abdullah Sağır, Yasemin, Ayşe Şebin, Mira, Hüsniye, Hamdiye ve Bahar Torlak yaralandı.
Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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