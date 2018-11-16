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Batman'daki 2000 yıllık Perpıra Köprüsü turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:09 | Son Güncelleme

BATMAN Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce Batman Çayı üzerine 2000 yıl önce kurulduğu belirtilen, 40 ayaklı Perpıra Köprüsü'nün turizme kazandırılması için başlatılan proje aşamasındaki çalışmalar tamamlandı.

Batman'daki 2000 yıllık Perpıra Köprüsü turizme kazandırılacak

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce Batman Çayı üzerine 2000 yıl önce kurulduğu belirtilen, 40 ayaklı Perpıra Köprüsü'nün turizme kazandırılması için başlatılan proje aşamasındaki çalışmalar tamamlandı. Köprü ayaklarının restorasyonunun 15 milyon liraya mal olacağı belirtildi.
Batman Çayı üzerindeki 2000 yıllık tarihi köprünün turizme kazandırılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ihale süreci tamamlandı. Merkez Bıçakçı köyü yakınlarındaki Gre Migro Höyüğü ile Diyarbakır'ın yerleşim yerlerini birbirine bağlayan Perpıra Köprüsü'nün sudaki ayakları daha önce defineciler tarafından yağmalanmıştı. Su üzerindeki ve toprak altındaki köprünün ayaklarının sağlamlaştırılıp, yaya trafiğine açılması hedefleniyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan, 15 milyon liraya mal olacak proje kapsamındaki çalışmalara yeni yılın ilk aylarında başlanacak.

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