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Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Batman’da Hamit Dal cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi, kızı, oğlu ve aracı kullanan şoför, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Batman’da bulunan Cudi Mahallesi’nde kayıp ilanı verilerek aranan 55 yaşındaki Hamit Dal’ın yakınları tarafından öldürülerek Hasankeyf yakınlarında Dicle Nehri kenarına gömüldüğü ortaya çıktı.

Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

Batman’da Hamit Dal cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi, kızı, oğlu ve aracı kullanan şoför, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman’da bulunan Cudi Mahallesi’nde kayıp ilanı verilerek aranan 55 yaşındaki Hamit Dal’ın yakınları tarafından öldürülerek Hasankeyf yakınlarında Dicle Nehri kenarına gömüldüğü ortaya çıktı. Çevredeki kameraların incelenmesinin ardından Hamit Dal’ın eşi, kızı, oğlu ve bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hamit Dal’ın eşi A.D., kızı H.D., oğlu A.D. ve aracı evin önüne getiren Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’daki cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

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