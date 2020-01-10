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  4. Batman’daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama

Batman’daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Batman’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Batman il sorumlusunun da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Aralık 2019’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Batman’daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama

Batman’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Batman il sorumlusunun da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Aralık 2019’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Batman il sorumlusu M.D’nin de olduğu 22 zanlıdan 13’ü tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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