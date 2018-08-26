Batman'daki göçükte belediye işçisi öldü

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, belediye ekiplerinin yaptığı kanalizasyon çalışmaları sırasında oluşan göçüğün altında kalan işçi Mehmet Mehdi Tenha (50) yaşamını yitirdi.

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (BASKİ) ekiplerinin, İpragaz Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Belediye işçisi Mehmet Mehdi Tenha, toprak yığınının altında kaldı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçilerin girişimiyle yoğun uğraşlar sonucu toprak altından Tenha'nın cansız bedeni çıkarıldı. Tenha’nın cenazesi, otopsi için Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MESAİ ARKADAŞI OLAY ANINI ANLATTI

BASKİ'de görevli Ahmet Çelik, göçük altında hayatını kaybeden Mehmet Mehdi Tenha'nın hemen yanında toprak altında kaldığını ifade ederek, "Birlikte kazı yapıyorduk. Yaklaşık 4,5 metre derinlikte boru döşediğimiz anda bir anda göçük yaşandı. Mehdi ağabeyin göçük altında kaldığını fark ettik. 15 dakika süreyle yüzünde biriken toprağı kaldırdık ama nefesi kesilmişti. Üzüntümüz büyük" dedi.

Tenha'nın cenazesi yakınları ve mesai arkadaşları tarafından alınıp merkez Kanatlı mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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