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  4. Batman’daki kazanın şoförü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Batman’daki kazanın şoförü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

11.03.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Batman’ın Sason ilçesinde öğrenci servisi kazasında 24 öğrencinin yaralanmasına, 2 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan araç sürücüsü Eşref Yavuz, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Batman’ın Sason ilçesinde dün Eşref Yavuz idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 24 öğrenci yaralanmıştı.

Batman’ın Sason ilçesinde öğrenci servisi kazasında 24 öğrencinin yaralanmasına, 2 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan araç sürücüsü Eşref Yavuz, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Batman’ın Sason ilçesinde dün Eşref Yavuz idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 24 öğrenci yaralanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturmayı sürdürdüğü ve tedavi görmekte olan öğrencilerden ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Eşref Yavuz, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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