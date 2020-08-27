Batman'daki koronavirüs vakaları konusunda kim, ne diyor?

Sağlık Bakanlığı'nın günlük yayınladığı koronavirüs raporuna göre 24 Ağustos tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 213 yeni vaka tespit edilmişti. Bakanlığın raporunda yüzde 25 ile hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artışın yaşandığı bölge de yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Buna karşılık 608 bin nüfusu olan Batman'da günde 300 kadar Covid-19 pozitif vakasının tespit edildiği, ildeki vaka sayısının on bini aştığı iddia ediliyor. 738 bin potansiyel nüfusa hizmet veren 358 yataklı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve servislerde yer kalmadığı, Ramazan Bayramı'ndan itibaren pozitif vakaların arttığı, yüzlerce sağlık çalışanın enfekte olduğu, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları arasında istifaların artmaya başladığı iddia edildi. Batman Valiliği ise bu iddiaların kentteki tabloyu doğru yansıtmadığı görüşünde. Batman'daki koronavirüs tartışmalarnda taraflar ne diyor, kent sakinleri yaşadıkları hakkında neler anlatıyor? Vaka sayıları konusunda taraflar ne diyor? BBC Türkçe'ye konuşan Batman Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Deniz Topkan, 1 Haziran'dan önce 600 vaka ve 11 vefatın yaşandığı ilde, şu an 15 bin civarında pozitif vaka, 40 bin civarında temaslı olduğunu söyledi.

Topkan, 5 bin 100 sağlık çalışanından 700'ünün enfekte olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı'nın Türkiye genelinde 25 vefatın olduğunu açıkladığı gün Batman'da 10 hastanın öldüğünü iddia eden Topkan ''Ya veriler gizleniyor ya da Batman'ın verileri Türkiye verilerinin dörtte birine denk geliyor'' yorumunu yaptı. Koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 500'ü geçtiği haberlerine de değinen Topkan, bu iddiayı geçen yılın toplam vefat rakamlarıyla karşılaştırdıklarında, sonucun haberi doğrular nitelikte olduğunu ileri sürdü. ''Geçen yılın istatistiklerine göre Batman'da bir yılda hayatını kaybedenlerin sayısı 700-800 civarındayken, sekizinci aydayız ve ölü sayısı 900'ü geçmiş durumda üstelik yılın bitmesine daha dört ay var ve şimdiki sayı geçen yılın sayısından fazla.'' Batman Valiliği ise 25 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede yer alan 14 il içinde Batman'ın olmadığına dikkat çekiyor. İldeki vaka sayılarıyla ilgili bilginin bakanlık yetkisinde olduğunu belirten Batman Valiliği, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle Batman'da 500 kişinin öldüğü iddiasına ''telaffuz edilen rakamların yarısının yarısına yaklaşmadık" cevabını veriyor.

Batman'daki testler konusunda kim ne diyor? Batman Tabip Odası Başkanı Doktor Selahattin Oğuz, Batman'da uzun süre testlerin yapılmadığını, son haftalarda yapılmaya başlanan testlerin sonuçlarının geç çıktığını ifade ediyor. Oğuz, bireysel tedbirlere salgınla mücadele edebileceği algısının hakim kılınmaya çalışıldığını da öne sürdü. Batman Valiliği ise ikisi devlet hastanesinde, Batman'da toplam üç PCR cihazı bulunduğunu ifade ediyor ve bu cihazların günde 2 bin 500 test yapacak kapasitede olduğunu söylüyor. İhtiyaca göre günde yaklaşık 950 test yapıldığını belirten Valilik, binlerce numunenin çöpe atıldığı iddialarına da karşı çıkıyor. Sağlık çalışanlarının durumu Batman'da gündemde olan bir diğer tartışma konusu ise sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu çalışma koşulları. Batman Tabip Odası Başkanı Doktor Selahattin Oğuz da, Bölge Devlet Hastanesi'nde beş Covid polikliniğinin olduğunu, vardiyalar halinde sekiz poliklinikte yaklaşık 800 hastaya hizmet verildiğini söyledi. BBC Türkçe'ye konuşan Batman Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Deniz Topkan ise 5 bin 100 sağlık çalışanından 700'ünün enfekte olduğunu ifade etti.

Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanları arasında istifaların artmaya başladığı da iddialar arasında. Valilik, ilde görev yapan ve enfekte olan sağlık çalışanlarıyla ilgili bilgi vermezken, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden çalışan olmadığını ekledi. Valilik ayrıca istifa eden hekim sayısının diğer illerden farklı olmadığını vurguluyor. Sağlık sisteminin kapasitesiyle ilgili taraflar ne diyor? Batman Tabip Odası Başkanı Doktor Selahattin Oğuz, Bölge Devlet Hastanesi'nde beş Covid-19 polikliniğinin olduğunu, vardiyalar halinde sekiz poliklinikte yaklaşık 800 hastaya hizmet verildiğini ifade ediyor. ''Birkaç gün önce yoğun bakımda yer olmadığı için serviste takip edilmek zorunda kalan ve yaşamını yitiren yedi hasta oldu'' diyen Oğuz, ''Başvuran hastaların yarısı Covid pozitif çıkıyor, sonuçlar açıklanmadığı için yarısı olası vaka. Kliniği kötü olanları yatırmak istiyorlar ama serviste yer olmadığı için ya hastalar bekletiliyor yer açılsın diye, ya da şehir dışına gönderiliyor. Ama son zamanlarda bölgedeki tüm illerin tablosu Batman gibi, bu yüzden bölgede sağlık sisteminin tıkandığı aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz'' uyarısında bulunuyor.

Batman Valiliği ise bu iddiaları reddederek kentteki yoğun bakım yatak kapasitesinin Türkiye ortalamasının 1.6 katı civarında olduğunu vurguluyor. Valilik ayrıca, toplam yatak sayısında ortalamanın altında olduklarını ifade etse de "'Bu dar boğazı aşmaya yönelik olarak, çok kısa sürede bitecek 440 yataklı Kadın Doğum Hastanesi'ni devreye almak için çabalamaktayız'' diyor. Valilik ayrıca sağlık sisteminin Batman'da tıkanma noktasına geldiği yönünde yapılan yorumların da 'Hükümete siyasi hınç içindeki bir kısım çevrelerin sosyal medya kampanyaları ile devlet kuruluşlarını yıpratma gayretleri'' olduğunu savundu: ''Bu çevreler için salgın, afet, kaza vb hep devlete saldırmak için fırsattır. Böylece vatandaş ile devlet arasındaki ünsiyeti zedelemeyi hedefliyorlar. Neden Batman? Çünkü bölgede en büyük genç ve şehirli nüfus ilimizde. Sosyal medyada etkili genç nüfusu ile Batman bu çevreler için ideal propaganda alanı." Batman'daki hastalar ve hasta yakınları neler anlatıyor? Anne ve babası devlethHastanesi yoğun bakımında tedavi edilen Şehmus Tatlı, tedavi olmak için günlerce sıra bekleyen hastalara göre şanslı olduklarını söyledi.

Aylardır Batman'daki evlerinde izole şekilde yaşayan Tatlı çifti, eve davetsiz gelen bir misafirden virüsü kapmışlar. Babasına tomografi sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ama test sonucunun günler sonra çıktığını anlatıyor. Hastanedeki yoğunluk nedeniyle babasına boş yatak bulma konusunda çok zorlandıklarını söyleyen Şehmus Tatlı, hastanede karşılaştıkları her üç kişiden ikisinin koronavirüse yakalandığını iddia etti. Solunum sıkıntısı çeken anneleri için ertesi güne kadar beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen Tatlı, ''Doktor gece bize Şırnak Devlet Hastanesi'nde boş bir yatak olduğunu, dilersek annemizi oraya götürebileceğimizi söyledi ama babam burada, annem Şırnak'ta çok zor olacak dedik, beklemeyi tercih ettik. Biz kabul etmeyince başka bir hastayı sevk ettiler'' dedi. Ertesi gün boş yatak bulabildikleri anneleri ise yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Anne ve babasına devlet hastanesinde yer buldukları için şanslı olduklarını söyleyen Şehmus Tatlı, yer bulamayan birçok kişinin özel hastanelere gitmek zorunda kaldığını, özel hastanelerin de bu durumu fırsata çevirdiğini iddia etti.