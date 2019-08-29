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Batman'daki millet bahçesi açılış için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Vali Hulusi Şahin: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diğer illerde olduğu gibi Batman'da da yapımına başladığımız millet bahçesinde sona doğru geldik"

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diğer illerde olduğu gibi Batman'da da yapımına başladığımız millet bahçesinde sona doğru geldik." dedi.

Şafak Mahallesi'ndeki 16 Mayıs Şehir Stadyumu'nun yıkılarak çevre eklentilerin de ilave edilmesiyle 39 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesindeki çalışmalar sürüyor.

Kente rahat bir nefes aldıracak olan millet bahçesinde, koşu parkuru, çok amaçlı etkinlik alanı, millet kıraathanesi, tema bahçeleri, oyun havuzu, çocuk oyun ve macera alanları ile yürüyüş parkurları yer alıyor.

Vali Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile millet bahçesindeki çalışmaları inceledi.

Millet bahçesinin kente rahat bir nefes aldıracağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diğer illerde olduğu gibi Batman'da da yapımına başladığımız millet bahçesinde sona doğru geldik. Burası, insanımızın çoluk çocuğuyla rahatça gelip zaman geçirebileceği, hoş vakit geçirebileceği bir alan haline geldi. Son aşamadayız. En kısa sürede inşallah burayı milletimizin hizmetine sunacağız."

Ziver Özdemir de AK Parti iktidarında kentlerin ayağa kaldırılması için her alanda çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalar kapsamında özellikle vatandaşların günlük hayatta yararlanabileceği, zaman geçirebileceği alanlara olan ihtiyacın giderildiğini dile getiren Özdemir, millet bahçesinin Batman'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Batman millet bahçesi

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