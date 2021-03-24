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Batman’daki Nevruz kutlamalarında 25 kişi gözaltına alındı

24.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’daki Nevruz kutlamalarında PKK/KCK propagandasını yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK örgütü faaliyetleri ve Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Batman’daki Nevruz kutlamalarında 25 kişi gözaltına alındı

Batman’daki Nevruz kutlamalarında PKK/KCK propagandasını yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK örgütü faaliyetleri ve Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü hakkında yurtdışına çıkış yasağı, 8’i de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan Nevruz kutlamaları esnasında PKK/KCK bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle PKK/KCK propagandası yapan ve slogan atan toplam 10 şahıs yakalanıp gözaltına alınarak haklarında gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

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