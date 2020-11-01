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  4. Batman’daki satırlı cinayetin zanlısı Diyarbakır’da yakalandı

Batman’daki satırlı cinayetin zanlısı Diyarbakır’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:53 | Son Güncelleme

Batman’da geçtiğimiz gün satır ve bıçak saldırısıyla vahşice öldürülen AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç’in ağabeyi Erkan Genç’in katil zanlısı Diyarbakır’da yakalandı.

Batman’da geçtiğimiz gün satır ve bıçak saldırısıyla vahşice öldürülen AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç’in ağabeyi Erkan Genç’in katil zanlısı Diyarbakır’da yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Batman Turgut Özal Bulvar’nda AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç’in ağabeyi Erkan Genç (35), E.E. isimli şahsın satır ve bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Genç’in hayatını kaybettiği saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. İlk bıçak darbesinin ardından bir iş yerine kaçarak sığınan Genç’i kovalayan E.E., iş yerinde de satırla saldırısına devam etti. Olaydan sonra zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili tespit etti. Polis, zanlının cinayeti işledikten sonra Diyarbakır’a kaçtığını belirledi. Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile cinayet zanlısı E.E. yakalanarak Batman’a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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