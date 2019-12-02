Batman’daki terör operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen "Şehit Birol Öztekin" operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan ve aralarında HDP milletvekili adayı Ş.B’nin de olduğu 30 şüpheliden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ile S.Ö, “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Operasyona şehit polisin adı verilmişti

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen, 27 Kasım 2018'de bir çocuğu kendine siper eden PKK'lı teröristin şehit ettiği polis memuru Birol Öztekin'in isminin verildiği operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında HDP'nin 27. dönem milletvekili adayı Ş.B'nin de olduğu şüphelilerin, ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal, 4 tabanca ve 335 fişek ele geçirilmişti.

