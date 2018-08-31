Batman'daki terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Zonguldak'taki babaevine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyündeki babaevine giden Kaymakam Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.

Şehit Turan'ın babaocağına Türk bayrağı asıldı, aileye akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Baba Ercan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla yaklaşık 3 veya 4 gün önce konuştuklarını belirterek, "İzne gelecekti. Yarın için izni vardı, gelmeyi düşünüyordu. Cenazesi geliyor. Ağabeyi ise normal asker olarak vatani görevini yapıyor. O da izne gelmişti. Nasip olsaydı yarın buluşacaklardı. Uzman onbaşı olmayı kendisi istedi. Askerliği seviyordu. Arkadaşları uzmanlığı seçince o da seçti. Vatani görevini yaptıktan bir yıl sonra sınavlara katıldı." dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatılmış, teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralanmıştı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düşmüş, çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti.

