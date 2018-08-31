HABER

Batman'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi - Baba Ercan Turan: - "İzne gelecekti. Yarın için izni vardı, gelmeyi düşünüyordu. Cenazesi geliyor"

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Zonguldak'taki babaevine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyündeki babaevine giden Kaymakam Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.

Şehit Turan'ın babaocağına Türk bayrağı asıldı, aileye akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Baba Ercan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla yaklaşık 3 veya 4 gün önce konuştuklarını belirterek, "İzne gelecekti. Yarın için izni vardı, gelmeyi düşünüyordu. Cenazesi geliyor. Ağabeyi ise normal asker olarak vatani görevini yapıyor. O da izne gelmişti. Nasip olsaydı yarın buluşacaklardı. Uzman onbaşı olmayı kendisi istedi. Askerliği seviyordu. Arkadaşları uzmanlığı seçince o da seçti. Vatani görevini yaptıktan bir yıl sonra sınavlara katıldı." dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatılmış, teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralanmıştı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düşmüş, çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!
Erciyes Motosiklet Festivali, kamp ateşinin yanmasıyla başladıErciyes Motosiklet Festivali, kamp ateşinin yanmasıyla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman bölücü terör örgütü çatışma Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan Kozluk şehit Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya böyle savruldu

İstanbul Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya böyle savruldu

Ünlü iş adamının eski eşi kaçırıldı

Ünlü iş adamının eski eşi kaçırıldı

Ambulans içinde dehşet! Hasta kadın sağlık memuruna saldırdı

Ambulans içinde dehşet! Hasta kadın sağlık memuruna saldırdı

Eğlencede dehşet! Parmakları koptu

Eğlencede dehşet! Parmakları koptu

Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!

Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındı!

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.