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Batman'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi toprağa verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi defnedildi.

Şehit Turan'ın naaşı, Alaplı Belediyesi gasilhanesinden alınarak konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Musabeyli köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Vatani görevini yapan ve izne gelen şehidin kardeşi Berat Turan ile kuzeni askeri kamuflajlarıyla törene katıldı.

Köy meydanında düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin anne ve babasına taziye dileklerini iletti.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı. Cenaze, köy mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında dün, bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatılmış, teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralanmıştı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker müdahaleye rağmen şehit olmuş, çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Batman bölücü terör örgütü cenaze Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan Zonguldak

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