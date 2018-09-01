Batman'daki terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi defnedildi.

Şehit Turan'ın naaşı, Alaplı Belediyesi gasilhanesinden alınarak konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Musabeyli köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Vatani görevini yapan ve izne gelen şehidin kardeşi Berat Turan ile kuzeni askeri kamuflajlarıyla törene katıldı.

Köy meydanında düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.