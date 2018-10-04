Batman'daki terör saldırısı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Hekim'in şehadet haberini, Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan ve annesi Ayşe Hekim'e askeri ve diğer yetkililer verdi.

Babaevine Türk bayrakları asılan şehit Hekim'in 5 ay önce eşi Arzu ile evlendiği, bir ay önce düğün yaptıkları ve Batman'da yaşadıkları öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, yarın memleketi Isparta'da toprağa verilmesi bekleniyor.

