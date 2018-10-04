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Batman'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:11 | Son Güncelleme

Şehit Uzman Çavuş Neşet Gök'ün naaşı memleketi Eskişehir'e getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'e getirildi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına askeri uçakla getirilen 25 yaşındaki şehit Gök’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı.

Karşılama törenine, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, vali yardımcıları, askeri erkan, şehit Gök’ün ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Gök'ün naaşı, yarın Reşadiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir şehit Uzman Çavuş Neşet Gök

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