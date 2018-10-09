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Batman'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 4 askerin naaşı memleketlerine gönderildi.

Saldırıda şehit düşen ve otopsisi tamamlanan 4 askerin naaşı, Batman Bölge Devlet Hastanesinden cenaze araçlarıyla alınarak törenin yapılacağı Batman Havalimanı'na getirildi.

Şehitlerin naaşı, törenin ardından hava yoluyla memleketlerine uğurlandı.

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

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Batman Gercüş terör saldırısı

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