HABER

Batman'dan Diyarbakır'daki ailelere destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

BATMAN'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere destek verdi.

Batman'dan Diyarbakır'daki ailelere destek mesajı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere destek verdi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kudret Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, HDP önünde 18 gündür oturma eylemi yapan çocukları dağa kaçırılan ailelere destek verdiklerini açıkladı. Sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Derneği Batman İl Temsilcisi Avukat Adile Gürbüz, ailelere her zaman destek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için cesur yürekleriyle başlattığı bu eyleme kayıtsız kalamayız. 18 yaşından küçük çocukların dahi, türlü hilelerle terör örgütü PKK’ya katılmasına sebep olan yolları görüyoruz. Hak ile batılın mücadelesinde Batman halkımızdan aldığımız güçle Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak barışın, kardeşliğin ve yarınlarımızın inşası için meydanlarda olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Ailesinden koparılan her bir çocuk ve genç, evine dönünceye kadar, terörle daha fazla insanımızı yitirmemek için bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı Batman’dan tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

FOTOĞRAFLI

Batman'dan Diyarbakır'daki ailelere destek mesajıBatman'dan Diyarbakır'daki ailelere destek mesajıBatman'dan Diyarbakır'daki ailelere destek mesajı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Müdürler okulu boyadıMüdürler okulu boyadı
Mehmet Bayden öldürüldü!Mehmet Bayden öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

Bilecik'te hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu için tören düzenledi

Bu feryada yürek dayanmaz: Babacığım baba

Diyarbakır'da dağa kaçırılan genç kız örgütten nasıl kaçtığını anlattı

PKK tarafından kaçırıldı! Ailesine 6 yıl sonra kavuştu

Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.